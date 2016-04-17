焦点：IMF成员国呼吁推进有利于成长的支出政策 并研究新贷款工具

4月16日，美国华盛顿，国际货币与金融委员会（IMFC）成员在IMF和世界银行春季大会期间等待会议开始。 REUTERS/Joshua Roberts

路透华盛顿4月16日 - 国际货币基金组织(IMF)指导委员会周六呼吁成员国加大力度推进“有利于经济增长的”支出政策，并表示IMF应研究新的贷款工具，以帮助应对全球成长放缓的问题。

IMF总裁拉加德表示，2月以来市场趋于平静，使得本次IMF和世界银行春季大会面临的压力有所减轻，但前景仍然令人忧虑，需求疲弱、英国可能退出欧盟以及石油和大宗商品价格偏低，都带来下行风险。

“虽然没有到焦虑的程度，但我认为还是存在一定的担心，会议是一次集体努力，旨在找出解决办法，因应全球经济形势。”拉加德在记者会上说。

她将本次会议称作是针对黯淡前景的一次“集体性治疗”。由各国财长和央行行长参加的20国集团(G20)会议周五亦同时举行。本周稍早IMF在一年内第四次调降全球经济成长预估。

国际货币与金融委员会(IMFC)在公报中称：“全球经济前景面临的下行风险自去年10月以来已经加剧，使得经济出现更普遍下滑和资本流动突然撤离的可能性增大。”

公报还呼应了G20会议声明，称各国应“避免采用任何形式的保护主义和竞争性贬值，以及让汇率对经济基本面的变化作出调整。”

委员会表示需要采取更加有力和均衡的政策组合，以刺激成长和避免通缩，同时强调仅靠货币政策是不够的。

“所有国家都需实施有利于经济增长的财政政策，”公报称，并指出一些发达经济体应继续实施宽松的货币政策，在其他支持需求的政策协同配合下，结构性改革需加以推进。

瑞士央行总裁乔丹表示，他相信欧洲、日本以及中国有必要采取进一步财政刺激和结构性改革，这一点终将为决策者所认同。

“说比做要容易，”他在记者会上表示。“这些结构性改革难以在议会通过...存在些被推迟的风险。”

委员会呼吁IMF对贷款工具加以研究以探索途径，加强协助成员国管理波动性和不确定性的方法，包括通过资金援助(同样是在预防性基础上)。

公报支持拉加德提出的强化全球金融安全网。金融安全网是指IMF信贷额度等一系列全面的预防性金融工具，将可使许多新兴市场降低对代价高昂的储备的依赖。

本次会议由墨西哥央行总裁卡斯滕斯主持。会议还表示，IMF投票份额的新公式将可能提高新兴市场和发展中国家的比重，该公式将在2017年10月之前完成。(完)