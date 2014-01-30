发达国家紧缩货币政策将冲击部分新兴市场--IMF总裁

路透科特迪瓦阿必尚1月29日 -国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周三表示，发达国家今年紧缩货币政策将造成国际市场震荡，并影响部分新兴经济体的货币状况。

拉加德称，对于“仍有操作空间的强健新兴国家，以及尚未建立这类弹性空间或者尚未引进一系列经济和预算措施的国家来说”其影响程度将不同。