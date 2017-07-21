欧元债市：公债价格上涨，IMF批准对希腊金援增强ECB政策决定的影响

路透伦敦7月21日 - 欧元区公债价格周五上涨，市场需求旺盛，欧洲央行决策者立场谨慎令投资者欢欣鼓舞，同时国际货币基金组织(IMF)批准对希腊的金援，增强了投资者对欧元区的整体看多氛围。

欧洲央行周四维持超宽松货币政策不变，管委会甚至没有讨论缩减刺激计划的议题；不过央行总裁德拉吉确实暗示了将在下一次或两次会议上展开讨论。

欧元区公债收益率全线下跌，意大利、葡萄牙和西班牙公债价格当日表现尤其强劲。

在此同时，欧元兑美元跳升至两年高点。

“德拉吉表示，欧洲央行不希望造成可能会损及经济复苏的不当货币紧缩，”西班牙对外银行(BBVA)策略师Jaime Costero Denche表示。

不仅是近期收益率上涨会带来冲击，欧元急升也将导致欧元区出口商更形困顿，构成与紧缩相似的效应。

德国商业银行分析师认为，这次会议确认欧洲央行总裁不希望加速退出非常规刺激措施。该行分析师团队在一份报告中写道，这应会对“二线国家”政府公债有利。

的确，西班牙、意大利以及葡萄牙 10年期公债收益率周五盘初下跌4-5个基点。

高评级债券收益率也下跌，但跌幅相对较小，德国10年期公债收益率下跌1.5个基点至0.52%。

西班牙与德国10年期公债收益率利差收窄至94个基点，创2015年3月以来最低。

国际货币基金组织(IMF)周四原则上批准对希腊的18亿美元备用贷款安排，为两年来首次有条件承诺帮助支持希腊长时间的纾困计划。

希腊10年期公债收益率日内小涨，但5.33%的水平仍远低于逾8%的今年高位。(完) (编译 于春红/张明钧; 审校 徐文焰/王兴亚)