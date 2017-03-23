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亚洲 | 2017年 3月 23日 星期四 23:31 BJT

标题新闻：IMF认为上周G20公报转变贸易相关措辞显示出改善全球贸易架构的一致目标－发言人

IMF为国际货币基金组织 G20为20国集团

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