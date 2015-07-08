全球政经不安定因素或威胁美国经济增长--IMF

路透华盛顿7月7日 - 国际货币基金组织(IMF)周二称，全球经济增长放缓，加上希腊、中东和乌克兰等地政治和经济乱局，未来可能损及美国经济增长。

IMF在年度美国经济分析中还重申，美国联邦储备委员会(美联储/FED)应把首次升息时间推迟到2016年上半年，等到有迹象显示薪资和通胀加快时。

IMF称，包括中国在内的全球经济增长放缓，可能打击美国某些部门的出口和投资，同时压低股市市值。

“最后，俄罗斯/乌克兰、希腊或中东的风险是难以预测的负面因素，难以量化它们对美国经济的影响，”IMF分析师在报告中称。

奥巴马政府淡化希腊危机对美国经济可能造成的冲击，但也在不断敦促希腊和欧洲各国官员化解希腊与国际债权人之间的僵局。

IMF上月将对今年美国经济增长的预期从4月份的3%下调至2.5%。本周四，IMF将发布其对全球经济预期的最新全面报告。

IMF还敦促美国彻底贯彻金融危机后通过的多德-弗兰克银行业改革法案，并创建一个独立的全国性保险业监管机构。

IMF官员在一份美国金融稳定性评估报告中称：“在有关危机的记忆开始淡化之前，就完成改革议程并抵制推翻已通过措施的企图，这一点十分重要。”

但IMF工作人员私下也承认，在美国国会以及美国各州保险业监管机构眼中，IMF的建议可能不受欢迎。(完)

(编译 王丽鑫/孙国玉；审校 杜明霞/许娜)

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