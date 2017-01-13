IMF报告指高印花税扭曲香港楼市 政府应适时撤回有关措施

路透香港1月13日 - 国际货币基金组织（IMF）周五公布香港经济及金融状况的评估报告指出，目前香港政府对物业市场实施的宏观审慎监管措施，已有效遏止金融体系承受资产价格上升的风险；但印花税的水平愈高，其对市场的扭曲将愈加明显，因此当市道转向令楼价下行及炒卖压力减低时，当局应撤回有关措施。

IMF报告并预期，由于全球贸易环境偏弱及来自中国内地的访港旅客人次减少，预计香港2016年的经济增长减慢至1.5%；2017年的经济增幅可望稍升至约2%，在稳定的劳工市场支持下，私人消费会继续成为经济增长的主要动力。

IMF对香港今年的经济预测数字，比去年12月在完成2016年《基金组织协定》第四条磋商讨论后初步总结中预期的1.9%略高。

在今天发布的详细评估报告中，IMF提到香港面对的三项主要风险：１）由于香港与中国内地经济联系日益加强，内地增长前景变化会影响到香港特区的金融与实体经济环节。２）庞大且与环球融合的金融业以及货币发行局制度，亦令香港特区较易受到美国形势及环球市场波动所影响。３）物业市场亦是另一个下行风险的来源。

但在强大的缓冲空间下，只要息口一如预期温和上升及中国内地经济能有序地过渡至可持续增长方向，上述风险是可以受到控制的，并不会对香港特区的经济造成不利影响。

署理财政司司长陈家强欢迎IMF公布评估报告及基金组织对香港的正面评价。

＂香港经济基本因素良好，金融体系稳健，有能力应对未来的挑战。与此同时，我们会努力善用香港的竞争优势及与内地紧密的经济联系，继续巩固香港作为国际金融中心的地位。＂他说。

在香港物业市场措施方面，IMF提到，监于物业市场再度炽热，当局实施三管齐下的对策以遏抑楼市风险，包括增加房屋供应、实施防范和稳定风险的宏观审慎监管措施，以及推出打击炒卖与外部需求的印花税。

而目前实施的宏观审慎监管措施已有效遏止金融体系承受资产价格上升的风险，当中按揭成数及供款与入息比率的措施应维持不变。印花税虽能有效遏抑楼市价格暴涨及炒卖，但它们的水平愈高，对市场的扭曲将愈加明显，因此当市道转向令楼价下行及炒卖压力减低时，当局应撤回有关措施。

为压抑再度炽热的投资需求，香港政府去年11月再度出招，大幅增加住宅物业印花税，税率划一上调至交易额的15%，但首次置业的香港永久居民可获豁免。据香港税务局周四公布的数字显示，去年12月份涉及购买第二套住宅或以上，而须缴纳双倍从价印花税的宗数按月锐减84%；反映政府此前＂加辣＂大幅上调印花税后压抑交投。

在财政政策方面，IMF表示，短期而言，鉴于产出缺口显着而持续、外围环境艰难及自动稳定机制薄弱，香港特区应实施进一步的财政刺激方案，并按照经济复苏情况而撤消。在2016至2017年度财政预算中所制定的提振措施乃适当之举，但若力度最终不足而增长仍然疲弱，便有需要在2017至2018财政年度加推刺激方案。

至于长远的财政挑战，报告认为，香港当局或需要推行有助扩阔税基的措施。中期而言，政府致力在整体支出增长与经济增长之间保持平衡是恰当之举，同时，当局亦应及早采取行动以缓解结构性赤字的问题。虽然在经济调整期时动用财政储备是可行的，但理想的做法是保持稳健的财政缓冲以应付负面冲击、提供逆周期财政政策所需的空间及维持公众的信心。（完）

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