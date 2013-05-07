IMF总裁呼吁所有欧元成员国参与推动银行联盟

东芝称申请破产的西屋电气截止去年底共有98亿美元债务
路透东京3月29日 - 日本东芝周三表示，旗下美国西屋电气截至12月底共有负债98亿美元，该业务已根据美国破产法第11章申请破产保护。
路透阿姆斯特丹5月7日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周二表示，欧洲银行联盟若要取得成功，欧盟所有成员国都需要参与协议。
“必须让相关各方都参与，”当被问到有关德国的疑虑时，拉加德向阿姆斯特丹大学的学生表示。
德国曾表现出有些迟疑，但德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)稍早透露出立场软化，他表示欧元区应在现行法律基础上推动银行联盟。(完)
(编译 蔡美珍; 审校 田建华)
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路透东京3月29日 - 日本东芝周三表示，旗下美国西屋电气截至12月底共有负债98亿美元，该业务已根据美国破产法第11章申请破产保护。
路透首尔3月29日 - 韩国每日经济新闻援引未具名消息人士报导称，韩国芯片制造商SK海力士牵头的一个财团，已对东芝旗下记忆体芯片业务的多数权益提出逾90亿美元的收购报价。
路透东京3月29日 - 监管文件周三显示，东芝旗下核业务西屋电气在纽约南区根据美国破产法第11章申请破产保护，此前面临数以十亿美元计的费用超支，以及美国电力项目长达数年时间的拖延。(完)