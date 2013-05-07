IMF总裁呼吁所有欧元成员国参与推动银行联盟

路透阿姆斯特丹5月7日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周二表示，欧洲银行联盟若要取得成功，欧盟所有成员国都需要参与协议。

“必须让相关各方都参与，”当被问到有关德国的疑虑时，拉加德向阿姆斯特丹大学的学生表示。

德国曾表现出有些迟疑，但德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)稍早透露出立场软化，他表示欧元区应在现行法律基础上推动银行联盟。(完)

(编译 蔡美珍; 审校 田建华)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。