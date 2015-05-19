版本:
中国
时事要闻 | 2015年 5月 19日 星期二 17:17 BJT

联合国敦促东南亚三国加强救援 让漂在海上的移民上岸

路透日内瓦5月19日 - 联合国周二敦促印尼、马来西亚和泰国加大力度救援乘船漂在海上的移民，让其上岸。

联合国与国际移民组织共同发布声明，呼吁这三国停止将载有移民的船只拖离其水域。

声明还指出，当局应让移民安全上岸，提供合适、人道的环境，并开启审查流程确认那些需要国际保护的难民。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐