更新版 1-近800名移民在印尼登陆 其他移民被送回大海

台湾债市：五年券106/2期公债盘初尚未成交，长假在即交投意愿清淡
路透台北1月23日 - 台湾指标五年公债106/2期 殖利率周一盘初未见成交。交易员表示，长假即将来临，市场交易意愿倾向保守，导致迟未成交。
(本文由路透中文网编译提供)
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路透曼谷/雅加达5月15日（记者 Amy Sawitta Lefevre/Kanupriya Kapoor） - 尽管联合国呼吁尽快救援乘船漂浮在东南亚海域的移民，只有近800名“船上移民”周五在印尼得以上岸，其他载有移民的船只被送回大海。
在泰国政府对拐卖人口采取打击行动后，人贩子抛弃了安达曼海上装满移民的多艘船只，很多移民食不果腹或者生病。泰国是大多数偷渡路线的第一站。
“我们获得的最新消息是约794人在海上被渔民发现，渔民在周五凌晨5点将他们带上岸，”印尼亚齐省兰沙镇的救援官员Khairul Nova在电话中对路透说道。
“他们目前暂时被安置在港口一个仓库内。”
近来有近1,400名移民在印尼亚齐省登陆，超过1,000名移民在马来西亚上岸。
但另外两艘船上的移民被拒绝入境。
印尼军方发言人称，印尼海军禁止一艘载有数百名移民的船进入印尼海域。
泰国一家政府电台报道称，一艘载有约400名移民的船被泰国海军拖向大海，该船正驶向印尼。
马来西亚也表示将会把满载移民的船只拖向大海，因为马来西亚人民不想看到大量移民入境。
政府间机构呼吁当地国家政府先救援移民，然后再考虑长期解决方案。
“情况非常严重，”国际移民组织地区发言人Joe Lowry说道。
“他们没有食物和饮用水，不得不喝自己的尿。这是拿人的生命为代价的踢皮球。我们希望当地各国政府迅速找到解决方案……否则未来几天就会在安达曼海发现载满干瘪尸体的船只。”（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
路透台北1月23日 - 台湾指标五年公债106/2期 殖利率周一盘初未见成交。交易员表示，长假即将来临，市场交易意愿倾向保守，导致迟未成交。
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这与12月底的走势形成明显反差，当时澳元/美元触及七个月低点0.7160，当时市场押注特朗普的政策将助长美国通胀，令美元上涨。