杰布·布什出新书 引发其或角逐2016年大选揣测

路透迈阿密3月5日（记者 David Adams） - 美国佛罗里达州前州长杰布·布什（Jeb Bush）周二出版了一本关于移民改革的新书，引发外界揣测他可能考虑角逐2016年的总统选举。

杰布在新书中抓住移民改革分歧的中间地带，建议可让非法移民居留，但为非法移民获得公民身份提出了苛刻条件。

这本新书名为《移民战争：锻造美国式解决方案》（Immigration Wars: Forging an American Solution）。杰布的计划反对非法移民获得公民身份，除非非法移民能先返回原籍国。

周二被记者问及是否考虑参加2016年总统竞选时，杰布并没有否认这一想法，这与他断然拒绝参加2012年共和党总统初选时的态度截然不同。

NBC政治主持人查克·托德（Chuck Todd）周二对杰布进行了采访，并对观众称杰布正在“认真考虑”参加竞选一事。杰布在几小时后对路透说：“不是这样的，我告诉查克这不准确。”

他补充说，“我已认真考虑的是暂时不认真考虑这事儿，这还很遥远。”

按照杰布的计划，非法移民只有重返原籍国，通过正常的合法渠道，才能获得美国的公民身份。此外，非法移民还将面临3-10年的禁止期，具体将视他们在美国非法滞留时间而定。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。