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路透中文国际短讯 | 2012年 10月 9日 星期二 10:54 BJT

IMF称中东和北非产油国今年经济增长将加快

国际货币基金组织(IMF)周二表示，中东和北非石油出口国2012年经济增长率将加快至6.6%，主要得益於利比亚石油生产活动强劲反弹。这是IMF半年度全球经济展望报告中为数不多的预估上调。此前IMF下调了其对全球经济增长的预估。

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