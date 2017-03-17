投行观点：Imperial Capital将美国航空集团目标股价从51美元调降至46

台湾债市：五年公债殖利率早盘跌至逾一个月低位，拥筹码少资金多优势

路透台北5月25日 - 台湾五年指标公债106/5殖利率周四下跌。交易员表示，美债殖利率仍在低档，台债筹码少而资金偏多，今日殖利率下跌并抵逾一个月低位。