投行观点：Imperial Capital将United Continental Holdings目标股价从82美元调降至75

台湾债市：五年公债殖利率早盘跌至逾一个月低位，拥筹码少资金多优势
路透台北5月25日 - 台湾五年指标公债106/5殖利率周四下跌。交易员表示，美债殖利率仍在低档，台债筹码少而资金偏多，今日殖利率下跌并抵逾一个月低位。
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路透台北5月25日 - 台湾五年指标公债106/5殖利率周四下跌。交易员表示，美债殖利率仍在低档，台债筹码少而资金偏多，今日殖利率下跌并抵逾一个月低位。
路透北京5月25日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 5月 5/26 -- 中国外汇市场交易概况数据 4月 5/27 0930 工业经济效益月度报告 4月 5/31 0900 官方制造业PMI 5月 官方非制造业PMI 5月 -- 中国货物和服务贸易收支 4月 -- 中国对外证券投资资产（分国别） 2016年12月末
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 5,000亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/5/26 28 2.75% 200 2017/5/29 7 2.45% 100