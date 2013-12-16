中国将进口棉花滑准税指标价上调1000元--报导

西王集团称将为齐星注入流动性 尽快启动核心资产复产--报载
路透上海4月13日 - 中国齐星集团债务危机的爆发，引发对于山东邹平区域性金融风险的担忧，日前西王集团作为最大担保方正式托管齐星集团。西王集团董事长王勇称，西王集团资金充裕，为解决债务危机提前准备30亿元人民币，将按照托管协议为齐星集团注入流动性，尽快启动铝电等核心资产的复产工作，目前托管工作进展顺利。
路透纽约12月13日 -据彭博引述行业网站消息报导，中国将2014年进口棉花滑准税指标价格定为每吨15,000元人民币，较当前水准提高1,000元。
据彭博引述行业网站消息报导，如果进口棉花价格相当于或高于每吨15,000元人民币(2,470.77美元)，进口关税将是每吨570元。
报导称，若进口价格低于这一标准，按滑准税政策，其关税将调高至每吨570元上方，增加进口价格较低产品的关税。
这项调整将有效使关税税率持平于当前水准。
全球棉花交易非常关注中国滑准税年度调整。除了进口配额外，该税对于决定外国棉纺厂购买规模至关重要。
中国进口支撑了全球指标棉价，周五美国洲际交易所(ICE)期棉价格报每磅约0.83美元。(完)
(编译 李爽 审校 戴素萍)
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路透上海4月13日 - 中国风神轮胎股份有限公司周四公告称，拟向控股股东中国化工橡胶有限公司及下属公司等定增股份以购买其持有的工业轮胎相关资产，交易价格约为57.83亿元人民币；同时募集总额不超过20.21亿元的配套资金。
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