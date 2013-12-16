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中国财经 | 2013年 12月 16日 星期一 11:25 BJT

中国将进口棉花滑准税指标价上调1000元--报导

路透纽约12月13日 -据彭博引述行业网站消息报导，中国将2014年进口棉花滑准税指标价格定为每吨15,000元人民币，较当前水准提高1,000元。

据彭博引述行业网站消息报导，如果进口棉花价格相当于或高于每吨15,000元人民币(2,470.77美元)，进口关税将是每吨570元。

报导称，若进口价格低于这一标准，按滑准税政策，其关税将调高至每吨570元上方，增加进口价格较低产品的关税。

这项调整将有效使关税税率持平于当前水准。

全球棉花交易非常关注中国滑准税年度调整。除了进口配额外，该税对于决定外国棉纺厂购买规模至关重要。

中国进口支撑了全球指标棉价，周五美国洲际交易所(ICE)期棉价格报每磅约0.83美元。(完)

(编译 李爽 审校　戴素萍)

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