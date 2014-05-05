商务部：今年进出口有望保持相对稳定增长 但风险不容小觑

路透北京5月5日 -中国商务部日前发布报告指出，2014年世界经济复苏势头趋于改善，中国经济开局平稳，全年进出口有望保持相对稳定增长，但外贸面临的困难和挑战依然较多。

商务部在《中国对外贸易形势报告（2014年春季）》中分析称，发达国家经济形势进一步好转，财政紧缩压力减小，对世界经济复苏形成支撑，不过亦不容低估所面临的风险。

报告认为，中国面临的外部需求存在不确定性。最大的变数是年内美国联邦储备理事会(美联储/FED)料将彻底退出量化宽松政策，这在防范新的资产价格泡沫的同时也推高了金融市场利率，势必加速国际资本重新布局，影响其他发达国家和新兴经济体复苏进程。

新兴经济体自身增长总体乏力，进口需求疲弱。一些新兴经济体为走出经济困境而推行结构性改革，并采取措施恢复国际收支平衡，将进一步抑制进口需求。金融危机以来，新兴市场在中国出口增量中占比超过40%，其进口需求持续降温将对中国出口造成一定冲击。

据世界贸易组织(WTO)统计，以美元计价，一季度印度、巴西进口额分别下降12.6%和0.6%。前两个月俄罗斯、南非进口额分别下降7.5%和7.2%。

与此同时，发达国家积极推进“再工业化”，一定程度上恢复传统制造业竞争力，其经济复苏与进口需求增长明显不同步。据世贸组织统计，2013年美国、欧盟进口额分别下降0.2%和3.4%，2014年前两个月分别下降0.1%和0.6%。

再加上今年以来乌克兰危机等政治风险的影响明显上升，导致能源等国际大宗商品价格剧烈波动，更是增添了经济复苏的难度。

报告并称，从国内来看，一季度国内生产总值(GDP)增长7.4%，处于预期合理区间之内，就业形势亦稳中向好。但当前中国正处于经济增速换挡期，部分区域房地产市场又出现新的波动，传统劳动密集型产业竞争力不断削弱加上外部环境依然复杂严峻，经济增长仍面临下行压力，中国外贸形势不容乐观。

中国海关此前公布数据显示，3月出口同比下降6.6%，当月贸易顺差77.1亿美元；整个一季度来看，出口下降3.4%，贸易顺差收窄59.7%至167.4亿美元。 (完)

(发稿 侯向明； 审校)

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