亚洲买家面临进口天然气涨价 美国独享充沛页岩气供应

* 亚洲买家支付的天然气价格已经全球最高，但还会上涨

* 液化天然气合约正在重新谈判，亚洲需求增速超供应

* 美国廉价页岩油气还未进入全球市场

路透首尔/珀斯12月16日 -在天然气供应合同更新之际，亚洲最大经济体为有些进口天然气支付的价格可能达到翻倍，而要等到北美充沛的页岩油气来满足亚洲剧增的需求，可能还要数年的时间。

天然气价格飙升，将导致亚洲国家在能源上多支出数十亿计的美元，而且竞争力受损。但对于液化天然气(LNG)生产商来说则意味着滚滚财源。这些生产商包括马来西亚国家石油公司(Petronas)、BP(BP.L)和澳大利亚Woodside Petroleum(WPL.AX)等。

在去年的全球LNG供应中，有70%为日本、韩国、台湾和中国大陆所购买。他们支付的价钱，有些最高相当于美国买家购买管道煤气成本的五倍。

尽管美国页岩油气供应过剩，但亚洲却面临供不应求，这部分是因为全球两个最大买家--日本和韩国正购入更多船货，以弥补其核能源业受创后的能源缺口。

随着沿用了十多年的亚洲供应合同开始重新谈判，部分生产商计划将价格翻番，这可能威胁到严重依赖进口能源的经济体。部分走投无路的买家已经开始推动建立买家俱乐部，来提升议价能力。

“我们正在用出售半导体、钢铁和船舶的收入来进口能源。随着能源进口成本增加，我们的国际收支平衡，以及我们的经济都将受到影响，”韩国能源经济协会(Korea Energy Economics Institute)主席Yang-hoon Sonn表示。

韩国即将面临着价格上涨，该国正与马来西亚、也门和俄罗斯的供应商重新磋商合同。这些合同占韩国天然气进口量近四分之一。

消息人士称，全球最大的LNG公司买家Korea GasCorp(KOGAS)接受涨价在所难免，该公司目前只是在努力达成比亚洲其他买家更好的供应协议。

在韩国每年约25万亿(兆)韩元(240亿美元)的能源支出中，LNG占比近半，但只供应该国五分之一的电力。

韩国与马来西亚的Tiga LNG、俄罗斯的Sakhalin和也门LNG签有LNG合同，每年规模是750万吨。

这些合同在本世纪初签署，当时天然气价格低廉，仍被视为是石油生产的副产品，通常在开采现场烧掉。

在2000年，作为亚洲价格指标的日本进口LNG价格为每英制热单位(mmBtu)不到5美元，而目前在现货市场已经达到19美元。

“在本世纪初我们签署合同时还是买方市场，”KOGAS公司消息人士向路透记者表示。

欲查看全球LNG价格、最大进口和出口经济体情况，请点选(link.reuters.com/bad35v)

欲查看韩国LNG进口来源，请点选(link.reuters.com/qac35v)

**涨价潮**

长期LNG合同价格通常以油价的百分比计算。几年前签署的一些合同价格为油价的10%或更低，卖家受制于合约，只能接受远低于目前现货市场水准的价格。

KOGAS今年购买也门和俄罗斯LNG的平均价格分别为每英制热单位8.25美元和6.05美元，远低于整体平均购买价格14.84美元，就是因为多年前就与这两国敲定了长期合同。

消息人士称，海关数据显示，韩国10月购买的马来西亚LNG价格为每英制热单位15.91美元，几乎是去年购买价格8.41美元的一倍，主要是因为在现货市场的购买量增加。

日本的电力公司明年可能会面临同样的命运，多家业者与澳洲Woodside Petroleum的供应合同明年将重新协商价格。

日本的发电热能燃料支出中，LNG约占60%，但占供电比例只接近43%。

Woodside预计，向日本提供的LNG平均价格将约为每英制热单位15美元。分析师称，Woodside一些最便宜的合同，价格可能只有每英制热单位8美元左右。

根据花旗集团指出，合同价格跳涨，可能使Woodside未计利息、税项、折旧、摊销(EBITDA)及勘探费用的利润提升逾10亿美元。

Woodside拒绝置评。

中海油(0883.HK)也面临来自BP的涨价压力，BP要把旗下印尼项目的长期合同价格提高至市场价格水准，目前价格低于每英制热单位4美元。

**卖方市场**

亚洲飙涨的LNG价格与北美廉价的燃气价格形成鲜明对比，北美燃气尚未进入全球市场。

即便美国到2010年代稍晚开始出口燃气，计入液化和运输成本，价格也只可能比现有的LNG价格略低一点。

燃气供应商在亚洲很明显占有谈判优势，至少未来几年是如此。

“我不会想在此时重新磋商，因为现在肯定正是卖方市场，”能源咨询公司Tri ZenInternational的分析师Tony Regan称。

一名消息人士透露，也门LNG在协商一开始提出的售价为油价的15%，高于近年来14-14.5%的水平。

分析师表示，虽然这也许很乐观，但不是不可能。

“目前很难看出未来两到三年会从哪里产生任何重大下行压力，”WoodMackenzie亚太地区燃气和电力部门主管Gavin Thompson称。(完)

(编译 朱晓军/王翔琼；审校 隋芬/蔡美珍)

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