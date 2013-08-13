欧洲股市受利好数据带动升至两个半月高位

IEA月报称全球油市接近平衡 产油大国减产与富国需求下滑相抵消
路透伦敦4月13日 - 国际能源署(IEA)周四称，在近三年的供应过剩之后，全球油市接近平衡，因为一些全球最大石油出口国的减产行动与富裕国家中长期需求下滑相互抵消。
* FTSEurofirst 300指数涨0.6%，Euro STOXX 50指数升0.5%
* 良好的数据提振市场信心，静待欧元区第二季GDP数据公布
* E.ON第二季业绩好于预期，股价上涨
路透伦敦8月13日 - 欧洲股市周二触及两个半月高位，因良好的经济数据巩固对欧元区最终正走出衰退的预期。
德国ZEW经济景气判断指数及欧元区工业生产数据提升提振投资人信心，且为周三欧元区第二季GDP初值出炉设下正面基调，预料数据将显示欧元区第二季经济走出衰退。
经济数据扶助泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高0.6%，报1,236.99点，距离2013年高位1,258.09不远。欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E上涨0.5%，报2,841.61点。
美银美林调查显示，投资人在欧元区股市的配置上升至五年半来最高，但升幅低于对欧元区经济增长信心改善的程度，后者触及九年高位。
德国公共事业股E.ON (EONGn.DE)周二大涨2.2%，此前公司公布的上半年获利略好于预期。
英国富时100指数.FTSE收高0.57%，至6,611.94点。德国股市DAX指数.GDAXI收高0.68%，报8,415.76点。法国股市CAC 40指数.FCHI收涨0.51%，报4,092.50点。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
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