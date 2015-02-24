印度需促进增长并实现改革承诺 主权评级才能上调--标普

国际油价反弹 因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透孟买2月23日 - 标准普尔周一称，印度必须促进增长，降低财政赤字，并实现金融和财政改革承诺，才能上调其债信评级。印度评级现为BBB-，仅比垃圾级别高一个级距。
标准普尔9月将印度评级展望从“负面”上调至“稳定”，称因其改革前景。标普周一发布新闻稿，列出上调印度主权债务评级所需的条件。
“关键因素包括实质人均国内生产总值(GDP)提高增速，财政和债务状况好转，以及外部地位提高，或改善货币政策设置，政府能否践行重要改革的承诺，对该国评级至关重要，”标普称。
印度政府周六提出2015/16财年预算，但标普称预计财政整固进展不会很快，而且如果只考虑这点，印度评级上调将还要等好几年。
“印度疲弱的财政状况可能是缓慢好转，因此未来三五年不大可能促使评级上调，”标普称，并表示在巴西和印尼等类似国家中，印度财政和债务指标属于最弱之列。(完)
(编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约5月5日 - 美元兑欧元周五触及约六个月最低水准，4月美国就业增长强劲反弹，但仍不敌周日法国总统第二轮投票前投资者看多欧元的人气。
路透纽约5月5日 - 美国股市周五收涨，标准普尔500指数触及纪录最高收位，因能源股跟随油价反弹，且美国就业岗位增长加速。