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国际财经 | 2015年 2月 24日 星期二 08:55 BJT

印度需促进增长并实现改革承诺 主权评级才能上调--标普

路透孟买2月23日 - 标准普尔周一称，印度必须促进增长，降低财政赤字，并实现金融和财政改革承诺，才能上调其债信评级。印度评级现为BBB-，仅比垃圾级别高一个级距。

标准普尔9月将印度评级展望从“负面”上调至“稳定”，称因其改革前景。标普周一发布新闻稿，列出上调印度主权债务评级所需的条件。

“关键因素包括实质人均国内生产总值(GDP)提高增速，财政和债务状况好转，以及外部地位提高，或改善货币政策设置，政府能否践行重要改革的承诺，对该国评级至关重要，”标普称。

印度政府周六提出2015/16财年预算，但标普称预计财政整固进展不会很快，而且如果只考虑这点，印度评级上调将还要等好几年。

“印度疲弱的财政状况可能是缓慢好转，因此未来三五年不大可能促使评级上调，”标普称，并表示在巴西和印尼等类似国家中，印度财政和债务指标属于最弱之列。(完)

(编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)

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