印度和澳大利亚将举行联合海军演习

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透新德里8月26日 - 印度和澳大利亚下个月将举行首次联合海军演习，两国试图加强国防关系，对抗中国在印度洋影响力的上升。
澳大利亚驻新德里高级专员署在声明中称，演习地点为印度东海岸以外的孟加拉湾，包括反潜作战和协同反潜演习。
去年中国潜艇访问斯里兰卡科伦坡的商业港口，这令印度大为震惊。
澳大利亚国立大学安全专家David Brewster指出，中国潜艇的活动起到“警示”作用，即印度需要与其他国家的海军加强合作。
“我们看到亚洲很多国家都意识到了潜艇的重要性，”他对路透说道。
“印度知道需要加强其潜艇能力，尤其是反潜作战能力。在这方面两国（印度和澳大利亚）有很多可以互相学习的地方。”
澳大利亚称，将派出一艘护卫舰、一艘油轮、一艘潜艇和一架洛克希德马丁AP-3C海上巡逻机参加联合军演。
印度海军发言人表示，将派出四艘军舰和一架波音P-8巡逻机参加9月12日开始的演习。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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