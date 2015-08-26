印度和澳大利亚将举行联合海军演习

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透新德里8月26日 - 印度和澳大利亚下个月将举行首次联合海军演习，两国试图加强国防关系，对抗中国在印度洋影响力的上升。
澳大利亚驻新德里高级专员署在声明中称，演习地点为印度东海岸以外的孟加拉湾，包括反潜作战和协同反潜演习。
去年中国潜艇访问斯里兰卡科伦坡的商业港口，这令印度大为震惊。
澳大利亚国立大学安全专家David Brewster指出，中国潜艇的活动起到“警示”作用，即印度需要与其他国家的海军加强合作。
“我们看到亚洲很多国家都意识到了潜艇的重要性，”他对路透说道。
“印度知道需要加强其潜艇能力，尤其是反潜作战能力。在这方面两国（印度和澳大利亚）有很多可以互相学习的地方。”
澳大利亚称，将派出一艘护卫舰、一艘油轮、一艘潜艇和一架洛克希德马丁AP-3C海上巡逻机参加联合军演。
印度海军发言人表示，将派出四艘军舰和一架波音P-8巡逻机参加9月12日开始的演习。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”