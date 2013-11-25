印尼与澳洲间谍争端波及企业领域

路透雅加达11月23日（记者 Yayat Supriyatna/Kanupriya Kapoor） - 印尼国有企业PTRajawali NusantaraIndonesia（RNI）周五暂停与澳大利亚养牛的牧场主进行对话，称双方存在信任问题。这标志着澳大利亚和印尼之间的外交紧张关系已经波及企业领域。

该公司是印尼第一家冻结与澳大利亚商业联系的企业。有关澳大利亚对印尼总统苏西洛及其夫人采取间谍活动的报道令两国关系紧张。

周五，数十名抗议者在澳大利亚驻雅加达大使馆门前焚烧了澳大利亚国旗和澳大利亚总理阿博特的照片。他们要求澳大利亚为间谍活动道歉。

印尼总统苏西洛因间谍活动将两国外交关系降格。澳大利亚农业部长BarnabyJoyce周六表示，受两国间谍争端影响，推迟下周对印尼的访问计划。

“我们决定暂停与澳大利亚牧场主的对话，直到澳大利亚政府按照印尼政府要求的那样去做。”RNI首席执行官IsmedHasan Putro对路透表示。

“这对建立未来的互相信任、尊重和平等非常重要。”

Putro拒绝提及澳大利亚企业的名字，称RNI已经开始与一家新西兰企业进行对话，作为替代的选择。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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