特写：印度保护牛的政策让孟加拉牛肉紧缺

中国金融：中国互联网投资基金成立，工行等认缴首期300亿资金--新华
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Rupam Jain Nair/Ruma Paul
路透印度GHOJADANGA/达卡7月3日 - 约3万名守卫印度与孟加拉边境的印度士兵今年有了新任务：防止牛非法进入孟加拉境内。
大概每隔一天，拿着竹棍和绳子的士兵们就会走过麻田和稻田、游过池塘，追逐老牛和走私贩。
印度的这一做法表明，越发受到印度教民族主义思想影响的该国政策在如何对邻国和国内的穆斯林产生经济影响。
每年约有200万头牛从印度被走私到孟加拉。这种贸易金额高达6亿美元，过去40年里非常活跃，而孟加拉认为这是合法的。
在印度教团体民族志工组织（Rashtriya Swayamsevak Sangh）的帮助下上台的莫迪政府希望结束这种情况。
媒体曾报导称，印度内政部长Rajnath Singh今年春天前往印度与孟加拉国边境，呼吁印度边防部队彻底终止牛走私活动，从而让“孟加拉人民放弃吃牛肉”。
“屠杀或走私一头牛相当于是强奸一个印度教女孩或毁掉一座印度教寺庙，”民族志工组织发言人Jishnu Basu表示。
今年迄今为止，印度边防部队士兵已经抓到了9万头牛和400名印度与孟加拉走私贩。
组织拍卖的孟加拉贸易商预计，该行业对该国1,900亿美元的GDP贡献率为3%。
印度政策对孟加拉GDP的冲击尚不明朗。但孟加拉总理Sheikh Hasina的政治顾问H.T. Imam指出，毫无疑问牛肉贸易和皮革行业正受到冲击。
孟加拉最大的牛肉出口商Bengal Meat的Syed Hasan Habib表示，该公司不得不削减75%的国际订单。该公司每年向海湾国家出口125吨牛肉。
他指出，过去六个月里，由于印度的政策，牛的价格上涨了40%，他们被迫关闭了两个加工厂。
Habib计划从尼泊尔、不丹和缅甸进口牛，从而满足国内需求，但他表示印度牛的肉质和皮质更好。
孟加拉制革协会总裁Shaheen Ahmed称，190家制革企业中有30家停业，因缺乏原料皮，约4,000名工人失业。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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