印度企业美元融资渠道日窄 成本水涨船高

* 美元融资成本上升,使其融资成本低於卢比的优势缩小

* 中小型印度企业面临成本偏高及违约的风险

* 借款人等待市况好转

记者Swati Pandey 编译 张明钧/蔡美珍

路透孟买12月29日电---与昂贵的国内融资相较,印度企业的美元信贷成本虽相对低廉,但恐怕再也不能将之当作低成本融资的选项之一.

印度国内利率不断高涨,促使许多印度企业於今年转向海外寻求美元融资,但银行间对於相关风险敬谢不敏,已然推高海外融资的成本,除了顶级债信评等的借款人以外,其他借款人也难以赴海外筹资.

因此,还款日期逼近的中小型企业面临违约风险,那些急需现金的业者也几乎别无选择,只能利用卢比融资,使其利息负担更为沉重.

"成本增加、信贷利差上扬,因此要取得美元融资愈发困难.银行业者有流动性的问题."渣打银行东南亚地区的全球市场主管Harinder Singh表示.

对於那些需要为现有债务再融资的企业而言,这样的信贷紧缩格外难熬.

不过Singh表示,"所有人都在就筹措美元进行讨论."

由於投资人退场观望,加上银行业者面临欧债危机时选择保留资本,全球各地企业的筹资难度均升高;但对於印度企业而言,美元融资紧缩让他们特别痛苦,因其本地融资成本偏高.

目前印度绩优企业美元贷款成本为9-11%,虽仍低於卢比贷款成本的12-14%,但一个月前左右美元融资成本只有7-8%.

"我们并未进入长期贷款市场,但我们发现就连要筹措短期营运资金都很困难."印度第三大钢铁生产商JSW Steel (JSTL.NS)的联席总经理M.V.S Seshagiri Rao表示.

Rao指出,尽管美元融资成本优势已经显着下滑,该公司仍倾向进行美元贷款,藉以规避进口的相关风险.

国营的印度斯坦石油公司(HPCL)(HPCL.NS)一名高阶主管表示,10月时该公司筹措4.65亿美元供厂房更新之用,融资成本为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码165个基点.而银行界人士表示,在那之後类似的信贷成本已经提高到较LIBOR加码约400个基点.

浏览印度企业负债情况图表,请点选:(link.reuters.com/zyq65s)

浏览印度卢比贬值走势图表,请点选:(link.reuters.com/kyq65s)

**选项无多**

由於印度股市今年以来表现欠佳,指标股指.BSESN下跌23%,本地利率又居高不下,印度企业因而得仰赖海外市场来筹措资金;而在全球及本地景气转弱的情形下,印度企业近几季进行大型投资的意愿低落.

印度指标政策利率目前为8.5%,是2008年7月以来最高水准,因印度央行从2010年3月到今年10月共升息13次,外界普遍认为,这个紧缩周期接近尾声.

在此同时,经济成长放缓及高利率正在压缩印度企业的利润,使银行业者更不愿意放款.

苦缺资本的印度企业正在期望市场回暖.

"由於情势紧俏,现在我们甚至不去银行求贷,"建设公司Era Group董事长H.S. Bharana指出,Era Group一直在设法将1亿卢比贷款转换为成本较低的美元贷款.

汽车零件厂商Amtek India AMTI.NS计画筹资2.5亿美元,目前正在等待市场情况变得比较有利.

"我们密切注意海外市场,并认为未来六个月应该以美元借款,"Amtek财务长Santosh Singhi称.

印度大亨Vijay Mallya旗下的制酒公司United Spirits(UNSP.NS)日前表示,已经聘请渣打、星展银行(DBSM.SI)及Rabobank安排在2012年年初发行海外可转换债券,筹资最高达2.25亿美元,以降低高成本的债务.

**双重打击**

印度央行资料显示,印度企业2011年透过海外商业借款已筹资300亿美元,比一年前增加约三分之一.印度卢比汇率本月稍早跌至纪录低位,较7月高位贬值近20%,许多借款企业面临汇兑损失.

经纪商SMC Global Securities估计,印度企业的汇损准备达到2,700亿卢比(50亿美元),将导致12月当季财报惨不忍睹.

"中小企业将拿不到美元融资,有违约之虞,"投行Yen Capital Advisors执行长Sunil Shirole指出."它们或许能够利用国内债券市场,但代价将非常昂贵,"他称.

Shirole正在负责两三件集资案,其中一件是一家能源公司,另一件是资讯科技(IT)服务公司,这家IT服务公司是希望筹集美元资金,支应可转换债券的付款需求.

印度央行上周发布金融稳定报告指出,由於避险气氛升高,及"来自欧洲的紧张气氛,"海外放款来源正在缩减.

虽然利率有所上升,前述的HPCL不具名主管表示,HPCL短期内可能仍会寻求海外融资,因为海外融资利率比国内便宜200个基点.

"市场很艰难,但绩优企业名号仍然可以借到美元.现在有一些案子等着供应给条件符合的借款企业,"渣打银行的Singh称.(完)

--译文审校 龚芳

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