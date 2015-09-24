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时事要闻 | 2015年 9月 24日 星期四 18:32 BJT

中国国防部对印军在中印边境拆除简易房屋的报道作出回应

路透北京9月24日 - 中国国防部周四对印度军队在中印边境附近拆除中国所建的一所简易房屋的报道表示担忧。

国防部发言人吴谦表示，共同维护中印边境地区的和平与安宁是中印两国领导人达成的重要共识。

“印军近期在有关地区的举动不符合双方达成的有关协议和共识精神，”吴谦在例行记者会上说道。

“我们要求印军认真落实两国政府达成的共识，不采取任何影响边境局势的单方面行动，与中国军队一道维护好中印边境地区的和平稳定。”

吴谦指出，中印两国军队将于下个月在云南省举行陆军反恐联合训练。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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