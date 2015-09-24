中国国防部对印军在中印边境拆除简易房屋的报道作出回应

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透北京9月24日 - 中国国防部周四对印度军队在中印边境附近拆除中国所建的一所简易房屋的报道表示担忧。
国防部发言人吴谦表示，共同维护中印边境地区的和平与安宁是中印两国领导人达成的重要共识。
“印军近期在有关地区的举动不符合双方达成的有关协议和共识精神，”吴谦在例行记者会上说道。
“我们要求印军认真落实两国政府达成的共识，不采取任何影响边境局势的单方面行动，与中国军队一道维护好中印边境地区的和平稳定。”
吴谦指出，中印两国军队将于下个月在云南省举行陆军反恐联合训练。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。