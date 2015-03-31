印度3月未进口伊朗原油 屈从美国压力

路透新德里3月31日 - 印度3月中止伊朗原油进口，为至少10年来首见，因在初步核协议谈判的最后一个月里，新德里当局屈从于美国压力，好让从伊朗进口的原油量维持在制裁限额之内。

以年度采购量来看，印度是仅次于中国的第二大伊朗原油买家，但根据贸易界消息人士的油轮到港数据、以及汤森路透终端机上的船务追踪服务资料来看，印度3月并未接收任何伊朗原油。

炼厂消息人士称，这是至少10年来第一次在一个月的时间内没有任何进口，显示在与伊朗进行核谈判的同时，美国向伊朗施加最大经济压力的强烈企图。

“美国向所有亚洲进口国施压，要求遵守制裁方案，”JBC Energy GmbH董事长Johannes Benigni称。

目前制裁措施限制伊朗整体石油出口量上限为每日100-110万桶，亚洲进口国家则被要求采购量维持与2013年底相近。

根据官方及油轮追踪资料显示，伊朗石油的前四大进口国--中国、印度、日本及韩国--2月进口量虽低于去年同期，但已回升到平均每日102万桶，为两个月高点。(完)

(编译 张明钧/蔡美珍；审校 艾茂林/高琦)

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