印度考虑使用美国航母技术

路透新德里2月4日（记者 Sanjeev Miglani） - 印度国防消息人士称，印度希望使用先进的美国技术加强计划中航空母舰的航程和力量。此举将令印美武器项目结合更加紧密，制衡中国的地区军事影响力。

美国总统奥巴马近期访问新德里结束时发布的联合声明中只是间接提到了该提议。这是目前为止美国准备帮助印度加强其海军的最明显迹象。

奥巴马提名的国防部长人选卡特（Ashton Carter）称，如果担任国防部长，他将非常关注加强美印关系，可能达成扩大军事和国防技术合作的协议。

“印度注定是美国的战略合作伙伴，”卡特周三在他的任命听证会上对参议院军事委员会说道。

尽管涉及的航空母舰至少十年内不会就绪，这样的合作仍可能制衡中国在印度洋的扩张。

这也将改变印度一直依赖俄罗斯军事硬件的情况，特别是如果这导致印度如一些专家预期的那样在远期购买美国飞机。

印度已经拥有两艘航母，总理莫迪支持海军再增加一艘航母的计划。印度国防部一名消息人士和两名前海军将领称，新增加的航母可能使用美国技术。

奥巴马和莫迪的联合声明提到一个“寻找航母技术共享和设计的工作组”，这是国防贸易和技术创新合作的一部分。

国防官员们称，这可能导致美国直接参与6.5万吨的INS Vishal航母建造。

“如今只有美国海军中有大规模航母服役，因此我们在看他们能提供什么，考虑各种可能性，”那名国防消息人士说道。

前印度海军中将Arun Kumar Singh表示，海军计划人员希望航母可以搭载大型飞机，而这只有美国航母的甲板能够做到。

“我觉得美国人已经说了，‘OK，我们会帮助你们设计一艘航母，你们也要买我们的弹射器’来发射飞机。”

前海军少将Ravi Vohra指出，印度海军的终极目标是大小五艘航母。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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