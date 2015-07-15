《分析》安达曼和尼科巴群岛成为印度在印度洋对抗中国的前哨

(本文由路透中文网编译提供)

路透印度布莱尔港7月15日（记者 Sanjeev Miglani） - 四艘印度军舰鱼贯驶入安达曼和尼科巴群岛的港口，它们刚完成了对东南亚国家的访问，并在有争议的南中国海进行了演习。

这些军舰本月早些时候抵达布莱尔港，标志着这个以海滩和潜水闻名的群岛正悄然成为印度对抗中国海军加大在印度洋存在的关键支点。

印度国防官员在新德里和布莱尔港接受采访时勾画了将一个小规模军事基地变成一个战略前哨的计划，这里的空军、海军和陆军实力都将得到加强。

一些官员提到之前的扩张计划已遭弱化，但他们表示莫迪担任总理后，该计划再获新的支持。莫迪希望重新凸显印度在印度洋上的传统主导地位。

所有人都同意，该群岛的地理位置是监视中国海军的最大优势。

该群岛位于孟加拉湾和安达曼海，比印度本土更接近缅甸和印尼。更为重要的是，其南部的岛屿接近马六甲海峡。马六甲海峡是印度洋的门户，中国四分之三的石油运输经过这里。

“世界上最繁忙的海运航线就在南边，”安达曼副总督A. K. Singh对路透说道。

“我们对安达曼和尼科巴群岛的堡垒观念持续太长时间了，认为应该进行防御。是时候开始将这些战略地位非常重要的岛屿视为印度的跳板了。”

中国外交部反驳了中国海军活动是印度增加部署背后原因的观点。

中国国防部称，中国与地区内多个国家的军队有合作，包括印度。这是有利于地区和平与稳定的正面因素。

尽管如此，印度还是在安达曼和尼科巴群岛建造更长的飞机跑道，国防官员称部分原因是为了远距离巡逻机。

其中一个位于南部的坎贝尔湾大尼科巴岛上，这里距离马六甲海峡入口有240公里。

该军事基地2012年投入运营，拥有一个3,500英尺（1,060米）长的跑道。中国军事评论员当时认为这是攻击性举措。印度军方计划明年将跑道延长到6,000英尺，然后再延长到10,000英尺。

布莱尔港一名了解计划的海军飞行员表示，空军一直在印度和布莱尔港之间飞行新的波音P8i巡逻机，该机具有反潜能力。一旦跑道达到6,000英尺，他们也可能间或通过坎贝尔湾进行轮换。

“在所有计划中，升级坎贝尔是关键一环，从那里能看到很多。很多计划很宏大。”

国防官员们指出，印度还预计在2022年以前将该群岛内的海军舰艇数量增加一倍至32艘。

未来三年，印度将向该群岛增加第二个步兵旅，人数在3,000人左右。

布莱尔港一名军官匿名表示，军队数量需要更快地提升。

“但我们开始进行投入，我们比任何时候都更强大，”他说道。（完）