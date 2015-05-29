德里国际机场发现的放射性物质为碘化钠131--官员

路透新德里5月29日 - 印度原子能管理委员会副主席R. Bhattacharya对路透称，周五在德里国际机场发现的放射性物质为碘化钠131。

“这是一次局部性的放射性物质泄漏，”Bhattacharya在电话中说道。

碘化钠131被用于核医学，用于治疗甲状腺功能亢进和甲状腺癌。这种物质具有放射性，必须小心处理，以降低医务人员和病人不小心遭到辐射的机率。

Bhattacharya表示，印度原子能管理委员会是事故现场的紧急反应团队之一。他指出，四批碘化钠131货物中的一批出现泄漏，已与其他批货物分开，泄漏地点已经被封锁。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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