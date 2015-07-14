印度“浴河节”活动中发生踩踏 27人死亡

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透印度钦奈7月14日 - 印度警方称，周二安得拉邦“浴河节”活动中发生踩踏事件，导致27人死亡，40人受伤。
拉贾蒙德里警方副主管B. Ramakrishna称，26名女性和一名男性死亡，另有至少40人受伤。
他表示，人群涌向戈达维利河边时一名妇女跌倒，随后踩踏开始。
警方预计周二参加“浴河节”活动的人数超过100万人。安得拉邦政府预计未来12天约4,000万朝圣者参加“浴河节”活动。
印度总理莫迪向遇难者家属表示慰问。
“对拉贾蒙德里踩踏事故中逝去的生命感到非常悲痛，”莫迪在声明中称。“我向遇难者家属表示慰问，为受伤者祈祷。”
（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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