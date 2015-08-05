印度洪水导致两列火车脱轨 至少20人丧生

安倍称希望加强特朗普当政时代的日美同盟关系
路透东京1月20日 - 日本首相安倍晋三周五表示，他希望进一步加强日本与美国的同盟关系。美国候任总统特朗普将在周五宣誓就职。
路透新德里8月5日 - 印度政府周三称，两列火车昨夜在中部地区一座遭水淹的桥梁发生部分车厢脱轨，导致至少20人死亡、100人受伤。
官员们称，潜水员使用气割工具救出被困在车厢内的乘客，清早已经有300人获救。数十人被送往医院，情况危急。
“我们正在尽力救援乘客。救灾工作正在按战时标准进行。我们正在查看所有车厢，寻找被困乘客，”铁道部发言人Anil Saxena说道。
铁道部称，从孟买开往瓦拉纳西的Kamayani Express列车半夜前在中央邦赫尔达附近发生12节车厢脱轨；Janata Express在相近的时间发生六节车厢脱轨。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普已做好准备,将在周五上任的第一天就开始采取行政措施,大刀阔斧地落实他的承诺，对移民进行限制、在美国与墨西哥边境建立高墙，并撤销其前任奥巴马推行的多项政策。