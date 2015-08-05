印度洪水导致两列火车脱轨 至少20人丧生

路透新德里8月5日 - 印度政府周三称，两列火车昨夜在中部地区一座遭水淹的桥梁发生部分车厢脱轨，导致至少20人死亡、100人受伤。

官员们称，潜水员使用气割工具救出被困在车厢内的乘客，清早已经有300人获救。数十人被送往医院，情况危急。

“我们正在尽力救援乘客。救灾工作正在按战时标准进行。我们正在查看所有车厢，寻找被困乘客，”铁道部发言人Anil Saxena说道。

铁道部称，从孟买开往瓦拉纳西的Kamayani Express列车半夜前在中央邦赫尔达附近发生12节车厢脱轨；Janata Express在相近的时间发生六节车厢脱轨。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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