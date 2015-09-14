印度中部一餐馆发生爆炸 警方称至少85人丧生

路透新德里9月12日（记者 Sanjeev Miglani/Tommy Wilkes） - 印度警方称，周六印度中部一家顾客盈门的餐馆煤气罐爆炸，导致至少85人死亡，并引发附近非法存放的采矿用雷管发生二次爆炸。

调查员Mewa Lal Gaur对路透称，爆炸发生在早高峰的用餐时间，地点位于新德里以南约800公里的Petlawad镇。

Gaur表示，第一次爆炸后聚集在餐馆外的人们被第二次爆炸波及，附近一个建筑内存放的雷管起火并爆炸，导致屋顶坍塌，很多人被埋。

“第一次爆炸发生后，很多人聚集在那里围观，随后发生了第二次爆炸，”Gaur说道，并称爆炸威力很大，附近的建筑物受损，玻璃被震碎。

警方称，随着救援人员从瓦砾中拉出尸体，死亡人数不断攀升。

当地卫生官员Arun Sharma表示，87人已经丧生，约100人受伤，其中15人情况危急。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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