德里国际机场发现的放射性物质为碘化钠131--官员

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
(本文由路透中文网编译提供)
路透新德里5月29日 - 印度原子能管理委员会副主席R. Bhattacharya对路透称，周五在德里国际机场发现的放射性物质为碘化钠131。
“这是一次局部性的放射性物质泄漏，”Bhattacharya在电话中说道。
碘化钠131被用于核医学，用于治疗甲状腺功能亢进和甲状腺癌。这种物质具有放射性，必须小心处理，以降低医务人员和病人不小心遭到辐射的机率。
Bhattacharya表示，印度原子能管理委员会是事故现场的紧急反应团队之一。他指出，四批碘化钠131货物中的一批出现泄漏，已与其他批货物分开，泄漏地点已经被封锁。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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