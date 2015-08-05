印度洪水导致两列火车脱轨 至少20人丧生

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透新德里8月5日 - 印度政府周三称，两列火车昨夜在中部地区一座遭水淹的桥梁发生部分车厢脱轨，导致至少20人死亡、100人受伤。
官员们称，潜水员使用气割工具救出被困在车厢内的乘客，清早已经有300人获救。数十人被送往医院，情况危急。
“我们正在尽力救援乘客。救灾工作正在按战时标准进行。我们正在查看所有车厢，寻找被困乘客，”铁道部发言人Anil Saxena说道。
铁道部称，从孟买开往瓦拉纳西的Kamayani Express列车半夜前在中央邦赫尔达附近发生12节车厢脱轨；Janata Express在相近的时间发生六节车厢脱轨。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”