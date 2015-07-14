印度“浴河节”活动中发生踩踏，27人死亡

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供) 印度警方称，周二安得拉邦“浴河节”活动中发生踩踏事件，导致27人死亡，40人受伤。
拉贾蒙德里警方副主管B. Ramakrishna称，26名女性和一名男性死亡，另有至少40人受伤。
他表示，人群涌向戈达维利河边时一名妇女跌倒，随后踩踏开始。
警方预计周二参加“浴河节”活动的人数超过100万人。安得拉邦政府预计未来12天约4,000万朝圣者参加“浴河节”活动。
印度总理莫迪向遇难者家属表示慰问。
“对拉贾蒙德里踩踏事故中逝去的生命感到非常悲痛，”莫迪在声明中称。“我向遇难者家属表示慰问，为受伤者祈祷。”（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”