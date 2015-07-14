印度“浴河节”活动中发生踩踏，27人死亡

(本文由路透中文网编译提供) 印度警方称，周二安得拉邦“浴河节”活动中发生踩踏事件，导致27人死亡，40人受伤。

拉贾蒙德里警方副主管B. Ramakrishna称，26名女性和一名男性死亡，另有至少40人受伤。

他表示，人群涌向戈达维利河边时一名妇女跌倒，随后踩踏开始。

警方预计周二参加“浴河节”活动的人数超过100万人。安得拉邦政府预计未来12天约4,000万朝圣者参加“浴河节”活动。

印度总理莫迪向遇难者家属表示慰问。

“对拉贾蒙德里踩踏事故中逝去的生命感到非常悲痛，”莫迪在声明中称。“我向遇难者家属表示慰问，为受伤者祈祷。”（完）