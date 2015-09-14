印度中部一餐馆发生爆炸 警方称至少85人丧生

中国金融：中国互联网投资基金成立，工行等认缴首期300亿资金--新华
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
(本文由路透中文网编译提供)
路透新德里9月12日 - 印度警方称，周六印度中部一家顾客盈门的餐馆煤气罐爆炸，导致至少85人死亡，并引发附近非法存放的采矿用雷管发生二次爆炸。
调查员Mewa Lal Gaur对路透称，爆炸发生在早高峰的用餐时间，地点位于新德里以南约800公里的Petlawad镇。
Gaur表示，第一次爆炸后聚集在餐馆外的人们被第二次爆炸波及，附近一个建筑内存放的雷管起火并爆炸，导致屋顶坍塌，很多人被埋。
“第一次爆炸发生后，很多人聚集在那里围观，随后发生了第二次爆炸，”Gaur说道，并称爆炸威力很大，附近的建筑物受损，玻璃被震碎。
警方称，随着救援人员从瓦砾中拉出尸体，死亡人数不断攀升。
当地卫生官员Arun Sharma表示，87人已经丧生，约100人受伤，其中15人情况危急。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌(完)
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-
路透纽约1月20日 - 最近一周投机客连续第二周减持美元净多仓，因 投资者继续削减对美元的过度建仓，且担心美国总统特朗普的贸易和汇率 政策。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月17 日当周，美元净多仓降至244.4亿美元，前周为249.5亿美元。 特朗普11月胜选后美元大幅上涨，之后因围绕新政府政策的不确定性 ，尤其是其竞选时承诺的一项刺激计划，让美元承压。 美元过去两个月上涨，受益于特朗普有关财政刺激和减税的竞选承诺 ，但在特朗普宣誓就职之前，这种涨势消退。 1月迄今，美元指数跌1.3%，恐创去年3后月以来最大单月跌幅。 “如果美元继续走软，我们将迅速承压，美元多头可能被迫全面投降 ，在当前水准尚未发生这种情况，”哥本哈根Saxo Bank外汇策略部主管J ohn Hardy表示。 “另一方面，如果美元上扬，涨势有可能很快，因为自美联储12月加 息以来多头莫名受挫，讽刺的是，美联储升息变成最近一波美元涨势的终 结，”他补充称。 同