印度家长爬窗口叠纸飞机 帮孩子在考试中作弊

里约奥运：苹果用迂回策略沾光奥运 正牌赞助商三星算盘恐落空
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路透印度巴特那3月20日 - 印度学生毕业考试中在监考眼皮底下作弊的图片被疯传，在Twitter上遭到嘲笑，揭露出印度教育系统中的弊端。
《印度斯坦时报》（Hindustan Times）周四发布了一张图片，图中有几十名男子爬上比哈尔邦一栋四层的考试中心，攀在窗口将答案叠成纸飞机投入教室中。
“我们应该向他们开枪吗？”比哈尔邦教育局长Prashant Kumar Shahi在新闻发布会上问道。
“平均来说，每个学生从四五个人那里得到作弊帮助，”Shahi说道，并表示如果家长鼓励他们的孩子作弊，作弊现象无法禁止。
比哈尔学校考试委员会（Bihar School Examination Board）举行的考试被视为“成王败寇”的考试，可能改变数以百万贫寒子弟的命运。
印度国家标准考试中作弊现象严重，考生们通过WhatsApp问答案或是打小抄时，监考视而不见。
本周共有超过140万学生参加考试，比哈尔邦共有1,217个考试中心。
在三天时间里，超过1,000名学生被抓到作弊并被逐出考场。考试于3月24日结束。
（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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