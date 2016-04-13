印度总理莫迪设音乐午宴欢迎英国威廉王子夫妇

美国商务部长提名人罗斯2004年以来向海外转移2,700个就业岗位
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
路透新德里4月12日 - 英国威廉王子和凯特王妃周二与印度总理莫迪共进音乐午宴。这是威廉王子夫妇首次访问印度，他们与贫民窟的孩子进行了一场板球比赛，并现身宝莱坞。
莫迪在海得拉巴宫的台阶上欢迎威廉王子和凯特王妃。海得拉巴宫曾是王宫，由英国建筑师埃德温·鲁琴斯爵士设计。
凯特王妃身穿淡蓝色裙装，威廉王子身穿深色西装配领带。莫迪身着传统的白色衬衫和奶油色马甲。
印度消息人士称，午餐有四道菜，但因协议拒绝透露菜品细节。印度古典音乐家Rahul Sharma演奏了桑图尔琴，其表演以披头士的经典歌曲Let It Be结尾。
威廉王子和凯特王妃在印度的三天时间里主要会见了孩子和与他们合作的慈善机构。他们周二访问了Salaam Baalak Trust一个收容德里和孟买街头流浪儿的避护所。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
特别检察官发言人Lee Kyu-chul在例行媒体简布会上称，检方认为朴槿惠将会接受讯问，但目前尚未与朴槿惠办公室讨论细节问题。
路透柏林1月16日 - 德国总理默克尔周一称，欧洲的命运掌握在欧洲自己手中。这是默克尔对美国当选总统特朗普的言论作出的回应，特朗普此前在一家报纸采访中称他认为继英国退欧后，还有其他国家会脱离欧盟。