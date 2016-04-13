印度总理莫迪设音乐午宴欢迎英国威廉王子夫妇

(本文由路透中文网编译提供)

路透新德里4月12日 - 英国威廉王子和凯特王妃周二与印度总理莫迪共进音乐午宴。这是威廉王子夫妇首次访问印度，他们与贫民窟的孩子进行了一场板球比赛，并现身宝莱坞。

莫迪在海得拉巴宫的台阶上欢迎威廉王子和凯特王妃。海得拉巴宫曾是王宫，由英国建筑师埃德温·鲁琴斯爵士设计。

凯特王妃身穿淡蓝色裙装，威廉王子身穿深色西装配领带。莫迪身着传统的白色衬衫和奶油色马甲。

印度消息人士称，午餐有四道菜，但因协议拒绝透露菜品细节。印度古典音乐家Rahul Sharma演奏了桑图尔琴，其表演以披头士的经典歌曲Let It Be结尾。

威廉王子和凯特王妃在印度的三天时间里主要会见了孩子和与他们合作的慈善机构。他们周二访问了Salaam Baalak Trust一个收容德里和孟买街头流浪儿的避护所。（完）