* 日本首相安倍将宣布上调消费税和经济刺激计划

* 加税为1997年以来最大的财政改革举动

* 加税料增加8万亿日圆收入，刺激举措规模为5万亿日圆

* 日本面临债信评级机构的压力

路透东京10月1日 - 日本首相安倍晋三周二将迈出历史性的一步，以控制庞大的政府债务。之前超过15年历任首相都未曾尝试这一举措。

根据路透看到的日本政府经济计划终稿，首相安倍晋三将宣布自4月起将消费税由5%上调至8%。

但同时他将缓和此举对刚刚起步的经济复苏的冲击。据终稿显示，上调消费税一年料增加8万亿日圆的收入，安倍还将宣布一项规模5万亿日圆的经济刺激计划。

一位知情消息人士透露，刺激计划规模可能还会增加，这要看一些企业税问题如何解决。

加税是1997年以来为控制日本公共债务采取的第一个认真举措。日本公共债务最近超过1,000万亿日圆大关(10.18万亿美元)，是日本经济规模的两倍还多，为发达国家之最。

日本政府在控制支出方面向来几乎无所作为，而且目前在稀释加税的影响，因此一些批评人士质疑，周二的举动是否足以帮助日本实现预算目标，即在2016年3月止的财年预算赤字(不包括支付债务利息和发售债券收益)减半，并在五年后实现预算平衡。

“即便安倍的政策进展顺利，仍不会消除基本预算赤字，”标准普尔高层小川隆平表示。

“只会放缓未偿债务增长速度，并让预算赤字增长速度放慢，但情况仍将继续恶化，“标普驻东京主权评等部门主管小川隆平上周对路透表示。

小川隆平表示，若日本不能降低预算赤字，标普可能调降日本评等。

但推进加税政策可增强展现安倍一直寻求表现的果断领导人形象。其顾问和党内人士存在反对意见。

安倍正艰难寻求达成平衡，一方面以大规模财政货币刺激措施，结束15年来的通缩和经济增长疲弱局面，另一方面逐步为健康的政府财政打下基础。

日本政府目前仍能够以不到0.7%的利率水平借入10年期资金。不过政府官员和民间分析师长期以来一直担心，围绕日本信用情况的信心危机可能导致该国借款利率大涨并损及经济。

此次增税是前任政府去年与两个现任执政党达成一揽子方案的举措之一，是在两年内将消费税率提高一倍的第一步。法律规定，政府必须确定经济强劲程度足以承受增税的冲击，之后才能付诸实施。

日本上半年的经济增长势头在七国集团(G7)中最强，第二季经济增长环比年率为3.8%，第一季则达到4.1%。安倍选择在周二宣布加税计划，是因为周二公布的日本央行“短观”调查报告，会为他提供经济形势方面的依据。

周二日本央行短观调查显示，日本7-9月大型制造业信心连续第三季改善。

不过增税依然会带来经济和政治风险。

**经济刺激计划**

为了保证财政紧缩不会损害经济复苏，安倍晋三指示政府制定了刺激计划，并将在周二公布。

计划包括2020年东京奥运会的公共工程开支、促进企业增加资本支出的税惠措施，以及提前结束用于支持2011年大地震和海啸重建的企业附加税。这一系列措施将为企业节省9,000亿日圆。

三井住友资产管理公司的资深分析师Hiroaki Muto表示，刺激计划可能在4月起的财年中为经济增长贡献0.5-0.6个百分点，但随后其作用可能减弱。

但是，增税给政府收入带来的任何改善，都可能很快被开支所淹没，因为日本快速老龄化的社会和慷慨的公共服务导致预算缺口越来越大。(完)

(编译 朱晓军；审校 张涛)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。