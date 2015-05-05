印度将与伊朗签署港口协议 不理会美国提醒

路透新德里5月5日（记者 Nidhi Verma/Manoj Kumar） - 两名消息人士称，印度本周将推进在伊朗东南部建设港口的计划；印度总理莫迪乐于发展与中亚的贸易关系，准备抵御美国施加的不要急于与伊朗签约的压力。

印度与伊朗在2003年同意在阿曼湾的查巴哈建设一个港口，地点接近伊朗与巴基斯坦的边境，但由于西方国家对伊朗的制裁，合作几乎无进展。

现在，由于中国国家主席习近平与巴基斯坦签署了价值460亿美元的能源和基础设施协议，莫迪希望迅速与伊朗和其它海湾国家签署贸易协议。

“运输部长Nitin Gadkari将前往伊朗签署查巴哈港发展备忘录，”印度运输部一名熟悉情况的消息人士对路透说道。他称协议将于周三签署。

伊朗有望在6月30日前与世界大国达成核协议的前景令印度感到振奋，印度近期派代表团前往伊朗寻求签署贸易、能源和基础设施协议。

美国上周提醒印度等国家不要在伊朗核协议达成前加强与伊朗的关系。但印度官员称，印度政府不能忽视国家利益，并提到有报导称美国一个能源代表团也在访问伊朗。

“我们不想错过这个机会，将尽快采取行动，”上述运输部消息人士说道。印度内阁去年批准了发展查巴哈港的计划。

印度贸易部一名消息人士称，伊朗还向印度提出了自由贸易协议提议。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。