印度商界对西方取消对伊朗的经济制裁心存忧惧

7月8日，印度对伊朗出口商Pankaj Bansal在其新德里的办公室中。 REUTERS/Anindito Mukherjee

路透新德里7月9日（记者 Nidhi Verma/Manoj Kumar） - 印度商人Pankaj Bansal睡不着觉了。他说如果达成伊朗核协议，世界大国取消对伊朗的制裁，他就没生意做了。

“我现在必须吃安眠药才能不做噩梦，因为我与伊朗的生意大幅下降，”43岁的Bansal说道。

Bansal的贸易公司TMA International业务范围从金属扩大到发动机、汽车零部件和化工品，因为西方国家对伊朗实施制裁后，竞争对手退出了伊朗市场。

由于印度不参与对伊朗的制裁，过去三年里很多印度出口商都获益良多，Bansal便是其中之一。这段时间里，印度对伊朗的出口额翻倍至50亿美元，其双边贸易赤字减少了一半。

印度恢复与伊朗的长期伙伴关系当然有利于长期贸易前景，但石油买家和银行面临短期阵痛，他们曾经从制裁相关的支付延迟中受益颇多。

印度出口商代表团上周与财政部长Arun Jaitley会面，试图游说其向出口商提供支持以应对卷土重来的竞争。但他们却是空手而归。

“西方国家解除对伊朗的制裁将产生负面影响，特别是对非农业商品，” 印度出口组织联合会总干事S.C. Ralhan表示。

但很多农户也将受到制裁解除的冲击，伊朗是印度香米、豆粕、糖、大麦和肉的买家。在制裁条件下，伊朗进口印度商品需在国际价格的基础上支付最高达20%的溢价。

“伊朗正在转向南美等国的供应商。他们的价格比印度低得多。我们没法与他们竞争。”印度炼油企业协会执行董事B.V. Mehta说道。

印度出口商们表示，一度在伊朗占主导地位的德国、意大利和法国企业将回来，销售衣服、汽车等消费类产品，并将试图获得被推迟的德黑兰地铁等大项目。

“伊朗人传统上喜欢欧洲产品。随着欧元贬值，我们不容易开展竞争。”曾担任印度出口协会负责人的出口商Rafeeq Ahmed说道。

印度石油部担忧伊朗可能将Farzad B气田的开发合同给予欧洲公司，这些公司能够投入最新的技术和大量资金，进行伊朗石油和天然气基础设施的现代化。

“目前为止他们没有说不会将Farzad B气田开发权给予印度石油天然气公司(ONGC.NS)，但也没有说会给，”印度石油部一名官员称。

印度贸易部官员称，解除制裁给伊朗经济带来的提振可能为印度制药、IT和商品企业带来机会。

“我们可能失去一些工程出口，但可能出现新的机会，”一名官员说道。一些官员青睐向出口商加大软贷款，并在为基础设施协议进行游说。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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