印度230万人申请368个低层政府职位

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透印度勒克瑙9月18日（记者 Sharat Pradhan） - 印度230万人申请几百个低层政府职位，这是个令人担忧的信号。
北方邦负责招聘这些职位的Prabhat Mittal称，他对申请量很吃惊。面试候选人需要超过三年的时间。
这些职位的月薪为1.6万卢比（243美元），工作内容包括泡茶和在政府办公室间递送文件。应聘这些职位的要求包括小学学历和会骑自行车。
申请者中，至少有255人拥有博士学位，15万人是大学毕业生。
“这令人难以相信，”Mittal说道。“我们很难设计出合适的考试。”
印度年轻人口比例高企，25岁以下人口占总人口的一半。未来20年，印度将增加3亿劳动人口。
除非能够解决大规模人口的就业问题，否则这将成为印度的沉重负担。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透法兰克福1月20日 - 欧洲央行执委科尔周五对CNBC说，欧洲央行(ECB)的超宽松货币政策不会永远持续下去，但现在就讨论缩减购债计划规模还为时太早。
路透达沃斯1月20日 - 过去10年，开放市场及全球贸易被指责为就业岗位流失的罪魁，然而全球企业高管称如今祸首正逐渐落在机械身上。