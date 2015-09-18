印度230万人申请368个低层政府职位

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Sharat Pradhan
路透印度勒克瑙9月18日 - 印度230万人申请几百个低层政府职位，这是个令人担忧的信号。
北方邦负责招聘这些职位的Prabhat Mittal称，他对申请量很吃惊。面试候选人需要超过三年的时间。
这些职位的月薪为1.6万卢比（243美元），工作内容包括泡茶和在政府办公室间递送文件。应聘这些职位的要求包括小学学历和会骑自行车。
申请者中，至少有255人拥有博士学位，15万人是大学毕业生。
“这令人难以相信，”Mittal说道。“我们很难设计出合适的考试。”
印度年轻人口比例高企，25岁以下人口占总人口的一半。未来20年，印度将增加3亿劳动人口。
除非能够解决大规模人口的就业问题，否则这将成为印度的沉重负担。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”