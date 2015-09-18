印度230万人申请368个低层政府职位

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Sharat Pradhan

路透印度勒克瑙9月18日 - 印度230万人申请几百个低层政府职位，这是个令人担忧的信号。

北方邦负责招聘这些职位的Prabhat Mittal称，他对申请量很吃惊。面试候选人需要超过三年的时间。

这些职位的月薪为1.6万卢比（243美元），工作内容包括泡茶和在政府办公室间递送文件。应聘这些职位的要求包括小学学历和会骑自行车。

申请者中，至少有255人拥有博士学位，15万人是大学毕业生。

“这令人难以相信，”Mittal说道。“我们很难设计出合适的考试。”

印度年轻人口比例高企，25岁以下人口占总人口的一半。未来20年，印度将增加3亿劳动人口。

除非能够解决大规模人口的就业问题，否则这将成为印度的沉重负担。（完）