印度料保持增长速度最快的大型经济体地位

路透新德里5月31日（记者 Rajesh Kumar Singh） - 1-3月当季，印度可能仍保持着世界上增速最快的大型经济体地位，担任印度总理刚超过两年的莫迪有了更多可以庆祝的资本。

莫迪上台后承诺恢复印度经济，尽管民间投资稀少、出口下滑，他的政策仍取得了一定成效，通胀下滑和利率走低提振了消费者需求。

路透调查的经济学家预计周二公布的数据显示1-3月印度GDP同比增长7.5%，优于上一个季度的7.3%。

“在全球放缓的环境下，7.5%的增长有潜力继续上升，”财政部长亚特力（Arun Jaitley）上周表示。

穆迪投资者服务公司称，由于出口拉动的希望不大，印度保持经济上行将需要民间投资的恢复。

“鉴于外部需求可能继续疲软，保持增长势头需要国内民间投资持续好转，”穆迪的分析师在报告中写道。（完）