印度料保持增长速度最快的大型经济体地位

标题新闻：美国一上诉法庭裁决下级法庭驳回联邦存款保险公司指五家银行违法销售MBS的诉讼有误
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(本文由路透中文网编译提供)
路透新德里5月31日（记者 Rajesh Kumar Singh） - 1-3月当季，印度可能仍保持着世界上增速最快的大型经济体地位，担任印度总理刚超过两年的莫迪有了更多可以庆祝的资本。
莫迪上台后承诺恢复印度经济，尽管民间投资稀少、出口下滑，他的政策仍取得了一定成效，通胀下滑和利率走低提振了消费者需求。
路透调查的经济学家预计周二公布的数据显示1-3月印度GDP同比增长7.5%，优于上一个季度的7.3%。
“在全球放缓的环境下，7.5%的增长有潜力继续上升，”财政部长亚特力（Arun Jaitley）上周表示。
穆迪投资者服务公司称，由于出口拉动的希望不大，印度保持经济上行将需要民间投资的恢复。
“鉴于外部需求可能继续疲软，保持增长势头需要国内民间投资持续好转，”穆迪的分析师在报告中写道。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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“我认为(短期内)不会有下跌至大幅贴水的情况...或许最差也就是平价了，因再供给的成本不便宜，”一位在新加坡的燃料油交易商表示。