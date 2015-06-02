焦点：印度经济增速超中国？ 基础设施建设或成推动力

路透新德里6月1日（记者 Rajesh Kumar Singh/Tommy Wilkes） - 印度总理莫迪领导的政府开始斥重资于公路和铁路建设，分析人士称这可能消除外界对印度经济增长是否真超越中国的疑虑。

莫迪政府将2015/16财年公路和桥梁预算增加约一倍，将铁路预算提高三分之一，期望印度经济加速增长。

“他们已经认识到，基础设施就像是房间里的大象，不容忽视。”基础设施服务公司Feedback Infra负责人Vinayak Chatterjee表示。

“一旦这些措施付诸实施，大象将起舞，并带动整体经济与之共舞。”

莫迪的首席经济顾问Arvind Subramanian估计，如果各部委花费不少于预算，今年经济增长率可能上升逾1个百分点，不过印度央行预计经济增速仅会上升0.5个百分点。

周五公布的数据显示，3月止当季印度GDP增长7.5%，超过中国同期增速。但很多经济学家怀疑印度政府新的统计方法夸大了印度经济表现。

而如果像Subramanian说的那样，基础设施建设有力带动整体经济，则有助于消除外界疑虑。

关键在于各部委是否将今年额外的110亿美元基础设施资金花出去。本财年似乎开局顺利，4月资本支出60亿美元，本财年资本支出预算为380亿美元。

印度政府将消除基础设施项目面临的障碍作为首要任务，之前项目受制于官僚主义、缺乏民间投资以及公众利益诉讼等。

印度大型企业债台高筑，业绩为五年来最差，不急于进行新的投资。而国有银行可能需要先进行资本重整，才能为贷出足够资金做好准备。

于是，莫迪政府出手了。

以新德里的东环高速为例，该项目是九年前提出的，但未能吸引到民间资本。印度公路部不愿再等下去，打算投资近10亿美元建造这条135公里的环路。

上月印度内阁批准了一项政策，将向民间开发商提供4.7亿美元的援助，以便完成16条公路项目。

印度政府还向一个新的基础设施基金投入30亿美元种子资金，期望吸引多达300亿美元的民间资金。

印度放宽对民间部门的限制，处于财务困境的企业可以获准退出项目。

未来公共招标须待所有审批完成后方可进行，这消除了过去许多项目之所以陷入停滞的主要障碍。

印度政府的希望是，到明年底时，公路建设速度将从目前的每天12公里提升至每天30公里。印度计划今年放出1万公里的公路建设项目，同比增加25%。

一些官员怀疑政府低估了基础设施项目所需资金规模。今年单是计划中的公路项目就需资金170亿美元，而预算只有70亿美元左右。为填补大部分资金缺口，印度公路部计划筹集70亿美元贷款。

“我们没有足够资金建成所有这些公路，”印度公路部中层官员Rohit Kumar Singh对路透说，“我们需要借助民间资金。”

印度公路建设企业IRB Infrastructure Developers董事总经理Virendra Mhaiskar指出，要让民间资本更积极，就需要有明确、连贯的公路收费政策。

“需要创造一个让投资者和放款人有利可图的环境。”Mhaiskar说。（完）编译：李富强 发稿：朱淑珍路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。