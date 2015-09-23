印度无需更多财政刺激 GDP增速料在8%左右--顾问

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透新德里9月23日 - 印度政府首席经济顾问阿文德·萨勃拉曼尼亚(Arvind Subramanian)周三称，印度无需更多财政刺激恢复经济，尽管本财年GDP增速料在8.1%-8.5%区间的底部。
“我觉得目前不需要额外的刺激，”萨勃拉曼尼亚在接受路透采访时说道，并表示政府本财年“能够、也必须能”实现财政赤字占GDP比例3.9%的目标。
印度财长Arun Jaitley在2月决定将该比例从3.6%放松至3.9%，为提振增长的公共支出刺激释放资源。萨勃拉曼尼亚在决定过程中起了作用。
（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。