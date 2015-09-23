印度无需更多财政刺激 GDP增速料在8%左右--顾问

路透新德里9月23日 - 印度政府首席经济顾问阿文德·萨勃拉曼尼亚(Arvind Subramanian)周三称，印度无需更多财政刺激恢复经济，尽管本财年GDP增速料在8.1%-8.5%区间的底部。

“我觉得目前不需要额外的刺激，”萨勃拉曼尼亚在接受路透采访时说道，并表示政府本财年“能够、也必须能”实现财政赤字占GDP比例3.9%的目标。

印度财长Arun Jaitley在2月决定将该比例从3.6%放松至3.9%，为提振增长的公共支出刺激释放资源。萨勃拉曼尼亚在决定过程中起了作用。

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