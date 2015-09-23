印度无需更多财政刺激 本财年经济增速料略高于8%--顾问（更新版）

路透新德里9月23日 - 印度政府首席经济顾问萨勃拉曼尼亚(Arvind Subramanian)周三称，印度无需更多财政刺激来提振经济，尽管本财年国内生产总值(GDP)增速料在8.1%-8.5%的目标区间底部，且通胀率处在纪录地位。。

“我觉得目前不需要额外的刺激，”萨勃拉曼尼亚在接受路透专访时说道，并表示政府本财年“能够、也必须”实现财政赤字与GDP之比为3.9%的目标。

印度财长杰特利(Arun Jaitley)在2月决定将该比例从3.6%放松至3.9%，以为公路和铁路建设释放资金，从而提振经济增长。萨勃拉曼尼亚在决定过程中起了作用。

他表示，公共支出和消费将在短期内成为拉动经济成长的“重要引擎”，因为债务沉重的民间企业可能需要一些时间才能增加投资。

萨勃拉曼尼亚称，尽管出口下滑，本财年经济增速仍料将略高于8%，高于民间分析师的预期。

“外部环境比我们预期的要糟很多。或许，最终的增长数字会处在预期区间底部，”他还表示。(完)