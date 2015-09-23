印度无需更多财政刺激 本财年经济增速料略高于8%--顾问（更新版）

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透新德里9月23日 - 印度政府首席经济顾问萨勃拉曼尼亚(Arvind Subramanian)周三称，印度无需更多财政刺激来提振经济，尽管本财年国内生产总值(GDP)增速料在8.1%-8.5%的目标区间底部，且通胀率处在纪录地位。。
“我觉得目前不需要额外的刺激，”萨勃拉曼尼亚在接受路透专访时说道，并表示政府本财年“能够、也必须”实现财政赤字与GDP之比为3.9%的目标。
印度财长杰特利(Arun Jaitley)在2月决定将该比例从3.6%放松至3.9%，以为公路和铁路建设释放资金，从而提振经济增长。萨勃拉曼尼亚在决定过程中起了作用。
他表示，公共支出和消费将在短期内成为拉动经济成长的“重要引擎”，因为债务沉重的民间企业可能需要一些时间才能增加投资。
萨勃拉曼尼亚称，尽管出口下滑，本财年经济增速仍料将略高于8%，高于民间分析师的预期。
“外部环境比我们预期的要糟很多。或许，最终的增长数字会处在预期区间底部，”他还表示。(完)
(编译 许娜；审校 王洋)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。