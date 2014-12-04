《RUSSELL专栏》印度的故事告诉你 油价跌了却救了黄金

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

路透澳洲朗塞斯顿12月4日 - 近期金市报告的一贯主题就是金价和原油价格走势之间的联系。

尽管近几年两者肯定有确凿的关联，而且这种联系在近几个月加强，但是印度的情况显示黄金和原油呈现一种意料之外的不同关联。

印度政府11月28日宣布放弃所谓的80-20规则，引市场大哗。根据此前的规定，印度进口黄金总量的20%必须以珠宝形式再出口。

黄金交易商此前一直认为当局会紧缩黄金进口限制而不是放宽，另外尽管10%的关税依然保留，但是印度进口的黄金会增多，且会从中国手中夺回全球最大黄金进口国的桂冠。

推行此次限制放宽的印度总理莫迪，以及颁布政令的印度央行，都没有给出理由。

不过理出黄金和原油的关系，以及和煤炭程度稍弱的关系，并不难。

黄金与原油关系图表，请参见 link.reuters.com/typ86s

原油是印度按价值计算的最大进口项目，其次为黄金。两者在10月共占整体进口42%份额。

不过，石油进口金额正在大降。10月的123.6亿美元与上年同期相较减少19.2%。

这代表经常帐赤字缩减了约26亿美元，而这还仅以一个月的石油进口来估算而已。

**石油省下的钱远超黄金涨幅**

假设布兰特原油LCOc1保持在目前每桶70美元水平，那么与2013年相比，印度2015年在石油进口项目可省下约527亿美元。

这个估算的依据为2013年布兰特原油均价约为每桶108美元，日均进口量为380万桶--这正是印度今年1-10月的进口水平。

相对来看，目前预估印度2014年全年黄金进口约是850吨，即使能重返2013年略低于1,000吨的水平，额外成本也远不及石油项目所省下的钱那么多。

现货金2013年均价为每盎司1,411美元，也就是印度进口974吨黄金耗资约440亿美元。如果2015年黄金均价在每盎司1,200美元左右，1,000吨黄金将仅耗资约384亿美元。

这意味着如果按当前价格水平计算，印度实际上可以将黄金进口数量增加到创纪录水平，而且还不会加剧经常帐赤字现象。

若观察这些数据，不难发现进口黄金不再像两三年前那样令人担心的原因。2011年9月，黄金已然触及每盎司1,900美元以上的纪录高位，黄金进口数量却依然在上涨。

实际上，由于原油、黄金和煤价格大幅下滑，总理莫迪的政府基本不再担心经常帐赤字问题。

即使煤进口量上升，也不会增加太多经常帐赤字，因为明年每吨煤炭的价格可能会较2013年水准至少低10到15美元。

咨询机构OreTeam预测，在2015年4月起的财年，煤进口或将跳增至2.10亿吨，但即便如此，进口成本也不会比2014年3月止财年进口的1.684亿吨煤高出许多。

原油价格下滑推动印度进口成本降低幅度之深，以至于人们可以想见，印度可能会取消全部黄金进口限制。(完)

(编译 田建华/李婷仪/洪曦；审校 艾茂林/朱晓军)

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