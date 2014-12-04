《RUSSELL专栏》印度的故事告诉你 油价跌了却救了黄金

《阳歌专栏》搜狗推出微信头条 好莱坞起诉迅雷
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)
路透澳洲朗塞斯顿12月4日 - 近期金市报告的一贯主题就是金价和原油价格走势之间的联系。
尽管近几年两者肯定有确凿的关联，而且这种联系在近几个月加强，但是印度的情况显示黄金和原油呈现一种意料之外的不同关联。
印度政府11月28日宣布放弃所谓的80-20规则，引市场大哗。根据此前的规定，印度进口黄金总量的20%必须以珠宝形式再出口。
黄金交易商此前一直认为当局会紧缩黄金进口限制而不是放宽，另外尽管10%的关税依然保留，但是印度进口的黄金会增多，且会从中国手中夺回全球最大黄金进口国的桂冠。
推行此次限制放宽的印度总理莫迪，以及颁布政令的印度央行，都没有给出理由。
不过理出黄金和原油的关系，以及和煤炭程度稍弱的关系，并不难。
黄金与原油关系图表，请参见 link.reuters.com/typ86s
原油是印度按价值计算的最大进口项目，其次为黄金。两者在10月共占整体进口42%份额。
不过，石油进口金额正在大降。10月的123.6亿美元与上年同期相较减少19.2%。
这代表经常帐赤字缩减了约26亿美元，而这还仅以一个月的石油进口来估算而已。
**石油省下的钱远超黄金涨幅**
假设布兰特原油LCOc1保持在目前每桶70美元水平，那么与2013年相比，印度2015年在石油进口项目可省下约527亿美元。
这个估算的依据为2013年布兰特原油均价约为每桶108美元，日均进口量为380万桶--这正是印度今年1-10月的进口水平。
相对来看，目前预估印度2014年全年黄金进口约是850吨，即使能重返2013年略低于1,000吨的水平，额外成本也远不及石油项目所省下的钱那么多。
现货金2013年均价为每盎司1,411美元，也就是印度进口974吨黄金耗资约440亿美元。如果2015年黄金均价在每盎司1,200美元左右，1,000吨黄金将仅耗资约384亿美元。
这意味着如果按当前价格水平计算，印度实际上可以将黄金进口数量增加到创纪录水平，而且还不会加剧经常帐赤字现象。
若观察这些数据，不难发现进口黄金不再像两三年前那样令人担心的原因。2011年9月，黄金已然触及每盎司1,900美元以上的纪录高位，黄金进口数量却依然在上涨。
实际上，由于原油、黄金和煤价格大幅下滑，总理莫迪的政府基本不再担心经常帐赤字问题。
即使煤进口量上升，也不会增加太多经常帐赤字，因为明年每吨煤炭的价格可能会较2013年水准至少低10到15美元。
咨询机构OreTeam预测，在2015年4月起的财年，煤进口或将跳增至2.10亿吨，但即便如此，进口成本也不会比2014年3月止财年进口的1.684亿吨煤高出许多。
原油价格下滑推动印度进口成本降低幅度之深，以至于人们可以想见，印度可能会取消全部黄金进口限制。(完)
(编译 田建华/李婷仪/洪曦；审校 艾茂林/朱晓军)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
作者阳歌（Doug Young）是资深财经记者，曾任路透社驻中国记者、编辑10年，主要报导中国上市公司新闻，现居上海。他的英文博客请见(http://www.youngchinabiz.com)，微博请见(http://weibo.com/youngchinabiz)
路透澳洲朗塞斯顿1月21日 - 必和必拓及力拓两大矿业巨擘最新公布的产出报告揭露了令人不安的事实：不论产出增长及缩减成本的幅度有多大，总是敌不过大宗商品价格下滑。
路透澳大利亚郎塞斯顿1月20日- 关于中国经济，现在的重点不是去年第四季增长略超预期，甚至也不是去年经济增长率为24年来最低的事实。