巴基斯坦、印度将启动加入上合组织的程序

路透北京7月6日 - 中国外交部副部长程国平周一称，巴基斯坦和印度将于本周晚些时候在俄罗斯举行的上合峰会上启动加入上合组织的程序。这是上合组织2001年成立以来首次扩大。

上合组织成员国包括中国、俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦，印度、巴基斯坦、伊朗、阿富汗和蒙古是观察员国。

程国平在中外媒体吹风会上表示，随着上合组织影响力扩大，越来越多的域内国家提出加入上合组织。

他指出，印度和巴基斯坦加入将对上合组织的发展起到重要作用，上合组织将在推动印巴两国关系改善上发挥建设性作用。

程国平表示，中国国家主席习近平也将参加在俄罗斯举行的峰会。峰会上还将讨论阿富汗安全局势。

程国平还指出，东突显然与“伊斯兰国”有关系，参与了相关恐怖主义活动。中国对此密切关注，将与相关国家开展合作。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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